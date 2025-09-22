Nevşehir'de Kız Arkadaş Kavgası Sonucu Bıçaklı Kavga: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de bir ortaokul önünde çıkan bıçaklı kavgada, kız arkadaş yüzünden tartışan iki çocuk arasında yaşanan olayda, 15 yaşındaki F.A. göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. 14 yaşındaki şüpheli M.M.K. ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kız arkadaş sebebi ile F.A. (15) ile M.M.K.(14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K., üzerinde bulunan bıçak ile F.A.'yı göğsünden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.M.K. ise ekipler tarafından suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan F.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şüpheli emniyete getirildi
Öte yandan yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.M.K. ise ekipler tarafından adli tabiplikteki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü. - NEVŞEHİR