Nevşehir'de Kaygan Yolda Dehşet Kaza: 7 Yaralı

Nevşehir'de Kaygan Yolda Dehşet Kaza: 7 Yaralı
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Nevşehir'de Kaygan Yolda Dehşet Kaza: 7 Yaralı
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Nevşehir'de kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin minibüsle çarpışması sonucunda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaygan yolda karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 3'ü ağır 7 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri Karayolu Bozca Köyü mevkide meydana gelen kazada, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DPA 759 plakalı Volkswagen marka otomobil, karşı şeride geçerek Kayseri'ye turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı Mercedes-Benz marka minibüsle çarpıştı. Minibüsün arkasından gelen 50 NV 525 plakalı tır da duramayarak 2 araca da çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ağır yaralanırken, minibüste bulunan şoför, 2 turist ve 1 rehber de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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