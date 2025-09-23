Haberler

Nevşehir'de Kargo Kamyonu Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen kargo kamyonunun sürücüsü O.Ç. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı ve otopsi için morga kaldırdı.

Nevşehir'de meydana gelen kazada şarampole devrilen kargo kamyonunda sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Hacıbektaş ilçesi İlicek köyünde meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 44 AFP 965 plakalı kargo kamyonu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası O.Ç'nin cansız bedeni otopsi için Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
