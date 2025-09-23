Nevşehir'de Kargo Kamyonu Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen kazada şarampole devrilen kargo kamyonunda sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Hacıbektaş ilçesi İlicek köyünde meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 44 AFP 965 plakalı kargo kamyonu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası O.Ç'nin cansız bedeni otopsi için Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR