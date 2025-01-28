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Nevşehir'de Kardeş Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Nevşehir'de Kardeş Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma sonucu birisi odunla diğerini öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de iki kardeş arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Kardeşi ağabeyini odunla döverek öldürürken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş dün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına birkaç kez vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kamerada

Öte yandan Alaattin Ö.'nün ağabeyi Yılmaz Ö.'yü fırının önünden aldığı odunla kafasına vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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