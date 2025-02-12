Nevşehir'de Geri Dönüşüm İşletmesinde Yangın

Nevşehir'de geri dönüşüm işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Sümer Mahallesi'ndeki Lale Sanayi Sitesinde bulunan geri dönüşüm işletmesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın meydana geldiği tesiste inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR