Nevşehir'de fireni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Nevşehir'de fireni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de fireni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Nevşehir'de fireni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı NEVŞEHİR - Nevşehir'de fireni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kuşçu'nun kullandığı 68 AAL 821 plakalı kamyonun freni patladı. Kırmızı ışıkta duramayan kamyon bekleyen 6 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir-Kayseri karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nevşehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Nevşehir'de fireni patlayan kamyon araçlara böyle çarptı: 6 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.