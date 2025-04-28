Nevşehir'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada Mahmut ve Jale Aydemir yaşamını yitirdi. 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Nevşehir- Aksaray karayolunda Mahmut Aydemir yönetimindeki otomobil, F.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mahmut ve otomobildeki Jale Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü F.Ö. ve araçtaki Z.Ö. ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.