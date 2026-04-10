Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Nevşehir'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'a bağlantılı iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nevşehir'de 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan C.S. ve A.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüpheliler tutuklandı. - NEVŞEHİR
