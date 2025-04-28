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Nevşehir'de Çöp Konteynerine Düşen Çocuğun Durumu İyi

Nevşehir'de Çöp Konteynerine Düşen Çocuğun Durumu İyi
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Nevşehir'de 2. kat balkonundan çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanıp hayatta kaldı. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de çocuğun 2. kattan çöp konteynerine düştüğü anlar kamerada

- Nevşehir'de çöp konteynerine düşen çocuğun durumu iyi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de 2. kattaki evinin balkonundan çöp konteynerine düşen çocuk ağır yaralandı. Zemin yerine çöp konteynerinin içine düşen çocuk hayatta kaldı. Çocuğun düşme anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi Eski Sanayi Meydanında yaşandı. 2 katta bulunan evinin penceresinde oynarken bir anda dengesini kaybeden 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk çöp konteynerinin içerisine düştü. Çöp konteynerinin içerisine düşen çocuğu dakikalar sonra annesi çocuğunu çöp konteynerinden çıkartırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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