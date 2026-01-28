Nevşehir'de büyükbaş hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bir vatandaşa ait büyükbaş hayvanın çalınması olayı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aydınlatıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, M.C.Ç. isimli şahsa ait 1 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik çalışmalar, güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları neticesinde büyükbaş hayvanın Y.S., H.T., İ.A., C.A. ve D.Y. isimli şahıslar tarafından çalınarak H.N. isimli şahsa satıldığı tespit edildi.

H.N. isimli şahıs hakkında 'suç eşyasını satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü Kayseri'de, 2'si ise Nevşehir'de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, Y.S.'nin 2, C.A.'nın 10, İ.A.'nın 2, H.T.'nin 3, D.Y.'nin 2 olmak üzere hırsızlık ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere toplam 19 suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan büyükbaş hayvan ise aynı gün bulunarak sahibine teslim edildi. - NEVŞEHİR