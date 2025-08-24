Nevşehir'de Boğulma Tehlikesi: 3 Genç Kurtarıldı

Güncelleme:
Nevşehir'de Kızılırmak Nehri'ne giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu ağır olan bir genç hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp'e bağlı Sarıhıdr köyünden geçen Kızılırmak'a giren 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Medine M. (15), Ensar Y. (24) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençler, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gençlerden Ensar Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

