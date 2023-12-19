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Nevşehir'de Aranan Şahıslar Yakalandı

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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde UYAP araması bulunan 15 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan 15 şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı, 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde UYAP araması bulunan 15 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 15 şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı, 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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