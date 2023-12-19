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Nevşehir'de Aranan Şahıslar Yakalandı

19 Aralık 2023 13:49 Güncelleme: 13:51 Abone Ol

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 4 şahıs yakalandı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde UYAP araması bulunan 15 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılan 15 şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı, 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.