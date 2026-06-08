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5'inci kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü kaza yapınca suçu başkasına attı

5'inci kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü kaza yapınca suçu başkasına attı
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Nevşehir'de 5. kez alkollü araç kullanan sürücü kaza yaptı. Polise 'aracı o kullanıyordu' diyerek başkasını suçladı ancak kameralarla yalanı ortaya çıktı. 3.35 promil alkollü sürücüye 340 bin lira ceza kesildi.

Nevşehir'de 5'inci kez alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından aracı kendisinin kullanmadığını öne süren sürücü, yardım etmek için olay yerine gelen bir vatandaşı işaret ederek "Aracı o kullanıyordu" dedi. Yapılan incelemeler sonucu sürücünün yalanı ortaya çıkarken, 3.35 promil alkollü olan sürücüye yaklaşık 340 bin lira para cezası uygulandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerindeki Polis Evi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder Ö. yönetimindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol ortasında kaldı. Kazanın ardından aracını bulunduğu yerden hareket ettiremeyen sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücü, aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederek, kazayı görüp yardım için evinden gelen bir vatandaşı gösterip sürücünün o olduğunu öne sürdü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Önder Ö.'nün 3.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kazaya karışan aracı kullanan kişinin Önder Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz ve 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 340 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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