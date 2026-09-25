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Nevşehir'de 3 yılda sahte bahis oynayan 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL ceza kesildi

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Nevşehir'de 3 yılda sahte bahis oynayan 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL ceza kesildi
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Nevşehir'de sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen 141 kişiye, son 3 yılda 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası uygulandı. 2024'te 137 kişiye 8 milyon 220 bin TL ceza verilirken, 2025'te 1 kişiye 30 bin TL, 2026'da 3 kişiye 309 bin 621 TL ceza kesildi.

Nevşehir'de son 3 yılda, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar kapsamında, sahte bahis siteleri üzerinden oyun oynadığı belirlenen 141 kişiye toplam 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası uygulandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bahisle mücadele kapsamında son 3 yılda gerçekleştirdiği operasyon ve çalışmalar sonucunda, sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı tespit edilen kişilere yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Edinilen bilgilere göre 2024 yılında 137 kişiye toplam 8 milyon 220 bin TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında 1 kişiye 30 bin TL, 2026 yılında ise 3 kişiye toplam 309 bin 621 TL ceza verildi. Son 3 yıllık verilere göre sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen toplam 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası uygulanmış oldu. 2024 yılı, hakkında işlem yapılan kişi sayısı ve uygulanan idari para cezası miktarı bakımından en yüksek rakamların görüldüğü yıl oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı bahis ve sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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