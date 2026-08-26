Haberler

Netanyahu: İran'la anlaşma yapılamaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın mevcut liderliğiyle bir anlaşma yapılamayacağını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın mevcut liderliğiyle bir anlaşma yapılamayacağını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, "Başkan Trump ile birkaç hafta önce Beyaz Saray'da görüştüm ve üç seçenekten bahsettik: Elbette bir anlaşma yapacaksınız, iyi bir anlaşma, hiçbir itirazımız yok. Ama bu grupla, bu vahşilerle (İran liderliği) bir anlaşma yapılabileceğinden şüpheliyim. Size (Trump'a) söylüyorum, bir anlaşma yapılamaz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "İkinci seçenek, askeri hamle. Ona orada olduğumuzu, kendimizi savunacağımızı, İran'ın bize saldırmasına izin vermeyeceğimizi ve saldırırlarsa hayal bile edemeyecekleri, şimdiye kadar aldıklarından çok daha güçlü, çok daha ağır bir darbe alacaklarını söyledim. Üçüncü bir seçenek ise ablukanın sıkılaştırılmasıdır" diye konuştu.

Netanyahu, ABD'nin İran'a başlattığı ekonomik baskıya işaret ederek, "Başkan Trump dün İran'a yönelik ablukayı sıkılaştırdı. İran'a uygulanan ablukayı sıkılaştırmak değil, bu rejime, bu korkunç diktatörlüğe yardım edenlere uygulanan ablukayı sıkılaştırmak. Bu çok önemli bir şey. Önümüzde daha birçok zorluk var: İran sorunu henüz bitmedi, bu sorunu sona erdirmemiz gerekiyor. Gazze'de, Lübnan'da, diğer alanlarda ve bunu yapmaya kararlıyız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Atın kuyruğunu bağlamak' ne anlama geliyor! İşte Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Ölümle burun buruna geldi! Polis böyle kurtardı
Cezaevinden izinli çıktı, sırra kadem bastı! İstanbul'da 26 gün sonra cesedi bulundu

26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı

Kadınların kıyafetlerini görüp, Türkiye için skandal sözler kullandı
Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber

Galatasaray'ın yüzü yine gülmedi