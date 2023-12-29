Nepal'deki Uçak Kazasının Nedeni Açıklandı

Nepal'de 15 Ocak'ta meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği son 30 yılın en ölümcül uçak kazasına ilişkin açıklanan raporda, kazanın en muhtemel nedeninin "pilotların yanlışlıkla gücü kesmesi" sonucu komplikasyonlar olduğu kaydedildi.

Nepal'de Yeti Havayollarına ait Kathmandu- Pokhara seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti. 15 Ocak'ta yaşanan ve ülkede son 30 yılda meydana gelen en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçen uçak kazasının kesin nedeni henüz belirlenemedi. Ancak hükümetin uçak kazasını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon kazaya ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, kazanın en muhtemel nedeninin "pilotların yanlışlıkla gücü kesmesi" sonucu komplikasyonlar olduğu kaydedildi. Raporda, teknik bilgi ve beceri temelli eğitim eksikliği, stres ve yüksek iş yükü, standart operasyon prosedürlerine uyulmamasının kazaya neden olan faktörler olduğu aktarıldı. Ayrıca, uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, bilinen herhangi bir problemin olmadığı ve mürettebatın Nepal Sivil Havacılık Kuralları ve Yönetmeliğine uygun olduğu belirtildi.

Nepal hükümeti tarafından başlatılan soruşturmaya ABD, Kanada, Fransa ve Singapur'dan da çok sayıda araştırmacı dahil olmuştu. - KATMANDU