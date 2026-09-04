Nepal'de selde tünelde mahsur kalan 2 işçi 10 gün sonra kurtarıldı

Nepal'deki sel felaketinde hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 10 günün ardından sağ olarak kurtarıldı.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal ordusundan yapılan açıklamada, toprak kaymasından ağır şekilde etkilenen Trishuli 3A hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçiye sağ ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, "10 günlük karanlığın ardından hayat yeniden aydınlandı. Trishuli-3A'daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Kurtarılan işçilerin 45 yaşındaki Kabir Maharjan ve 30 yaşındaki Sanjaya Sah olduğu aktarıldı. İşçiler uçakla başkent Katmandu'daki bir hastanaye kaldırıldı.

Nepal'de 6'dan fazla hidroelektrik tünelinde kurtarma operasyonları yürütülüyor ve 150 kişinin tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Nepal ve Çin'de toplam bin 301 can kaybı

Nepal polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 280'e yükseldiği, 4 bin 798 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise ölü sayısının 21'e yükseldiği, 541 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı