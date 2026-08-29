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Nepal'de sel felaketinde can kaybı 676'ya yükseldi

Nepal'de sel felaketinde can kaybı 676'ya yükseldi
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Nepal’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 676’ya yükseldi.

Nepal'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 676'ya yükseldi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Nepalli yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 669'a yükseldiğini ve 2 bin 426 kişiyle hala iletişim kurulamadığını açıkladı. Çinli yetkililer de Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki can kaybının 7'ye yükseldiğini ve 550 kişiden haber alınamadığını bildirdi. Böylece olayda toplam can kaybı 676'ya yükseldi.

Selden ağır şekilde etkilenen Trishuli bölgesinde tahliyeler sürerken, bazı köylülerin yıkılan evlerinden geriye kalan eşyaları kurtarmak amacıyla bölgeye geri döndüğü aktarıldı. Başkent Katmandu'da ise kayıp yakınları, sevdiklerinden haber alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren ana devlet hastanesinin önünde toplandı.

Bölgede birçok noktada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nepal'in Rasuwa Hidroelektrik Santrali ile Çin tarafında ağır hasar gören Gyirong Sınır Kapısı başta olmak üzere ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da sel anına ilişkin yeni görüntüler yer aldı.

26 Ağustos'ta Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuştu. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri, sel suyu ve molozla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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