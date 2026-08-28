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Nepal'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 475'e Yükseldi

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Nepal’in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475’e yükseldi.

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükseldi. Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü ise taştı, arama çalışmaları durduruldu.

Nepal'de Himalayalar'dan kopan bir buzulun yol açtığı taşkın sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 475'e yükseldiği ifade edildi. Nepal ordusundan yapılan açıklamada ise Rasuwa ve Nuwakot bölgeleri de dahil olmak üzere en çok etkilenen bölgelerden 119'u yabancı uyruklu olmak üzere 900 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü taştı, arama çalışmaları durduruldu

Çin resmi medyası, çarşamba günü meydana gelen heyelan sonucu Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesinde oluşan baraj gölünün bugün taştığını duyurdu. Yetkililer, bölgedeki kurtarma operasyonlarını askıya aldı. Durumu daha iyi değerlendirmek için göl çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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