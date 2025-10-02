Nelson Mandela'nın Torunu Zwelivelile Mandla Mandela, İsrail Tarafından Alıkonuldu

Günay Afrika'nın simge ismi ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, İsrail güçlerinin Sumud Filosu'nun amiral gemisi Alma'ya yaptığı baskında alıkonuldu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne giden Küresel Sumud Filosu askeri müdahalelerle karşılaşıyor. İsrail ordusunun 21 gemiye baskın düzenlediği açıklanırken, çok sayıda aktivist de askerler tarafından gözaltına alındı. Gece saatlerinde Sumud Filosu'nun amiral gemisi Alma'ya yaptığı baskında Günay Afrika'nın simge ismi ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela da alıkonuldu.

Mandela, İsrail askerlerinin baskınından önce gemiye yaklaştığı sırada videolu açıklama yaparak, "Gazze'ye güvenli geçişimizi sağlamak için hükümetlerinize baskı yapmanız çağrısında bulunarak tüm küresel topluma sesleniyoruz" ifadelerini kullandı. Mandela, İsrail güçleri tarafından kaçırılmaları durumunda ise filo destekçilerinden aktivistlerin derhal serbest bırakılması için kendi hükümetlerine çağrıda bulunmalarını istedi. - GAZZE