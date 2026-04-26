Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor

Nehre düşen çocuk için arama çalışmaları 6 gündür sürüyor
Sakarya Nehri'nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 6. gününde de sürüyor.

Sakarya Nehri'nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopmasıyla akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 6. gününde de sürüyor. Havadan ve sudan sürdürülen çalışmalarda geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuktan hala bir iz bulunamadı.

21 Nisan günü Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet İdris ve bir akrabası, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu esnada oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak için İdris, beline ip bağlayıp suya indi. Balığı sudan çıkartmak için çabalarken nehrin sert akıntısı İdris'in beline bağladığı ipi koparttı. Nehrin akıntısına kapılan çocuk, kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Akrabası durumu anlatmak için o sırada iş yerinde çalışan İdris'in ağabeyinin yanına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları 6. gününde de devam etti. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, su altı polisi, itfaiye ve SAKE ekipleri nehirde geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. İdris'in ağabeyi ise ekiplerin çalışmalarını nehir kenarından takip ederek kardeşinden gelecek herhangi bir haberin bekleyişini sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı çifte zam geliyor
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!