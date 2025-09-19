Haberler

Nebraska'da Benzin İstasyonunda Facianın Eşiğinden Dönüldü

ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir benzin istasyonunda aracının ön camını silen adam, kontrolden çıkan bir aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu. Hızla gelen araç yan yatarken, adam can havliyle kaçmayı başardı. Sürücüye dikkatsiz sürüş ve diğer ihlaller nedeniyle ceza kesildi.

ABD'nin Nebraska eyaletindeki bir benzin istasyonunda aracını temizleyen adam, kontrolden çıkarak üzerine doğru gelen aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu.

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Brady kentindeki bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. İstasyondaki bir adam, aracının ön camını sildiği sırada kontrolden çıkarak kendisine doğru gelen aracı fark edip kaçtı. Hızla gelen araç yan yatarken, can havliyle kaçan adam ezilmekten kıl payı kurtuldu. Polis, yan yatan aracın hız sınırının 65 kilometre olduğu bölgede en az 104 kilometre hızla seyrettiğini belirtti. Hafif yaralanan sürücüye dikkatsiz sürüş, ehliyetsiz araç kullanma, sigorta belgesinin olmaması ve ruhsatının süresi dolması nedeniyle ceza kesildiği aktarıldı. - NEBRASKA

