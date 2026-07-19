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"Kavşak hatası" kazaya neden oldu: Takla atan otomobil araziye uçtu

'Kavşak hatası' kazaya neden oldu: Takla atan otomobil araziye uçtu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde kavşak hatası nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir araç takla atarak boş araziye uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken, diğer iki kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi girişinde "Kavşak hatası" nedeniyle otomobilin takla atmasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Nebioğlu beldesi girişinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen ve Kozcağız istikametinden Çaycuma'ya seyir halinde olduğu öğrenilen iki otomobilin belde girişinde kavşak hatasından kaynaklandığı iddia edilen kazada, otomobil beldeye girişi esnasında aynı istikamette olan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıktı ve taklalar atarak boş bir araziye uçarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Diğer araçta olan iki kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, bu yolda 1 ayda 4 kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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