Nazmi Arıkan cinayeti zanlısı İzmir'de cezaevinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i öldürdüğü iddiasıyla İzmir'de cezaevinde tutuklu olan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya koğuşunda ölü bulundu. Kaldığı koğuşunda iple asılı halde ölü bulunan Akçekaya'nın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan (69), şoförü Şerif Eker (46) ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yapılan otopside Arıkan'da 12'si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker'de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Otopsinin ardından Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisi iddiasıyla Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, İstanbul'da yakalanıp gözaltına alınarak, tutuklandı.

Cezaevinde ölü bulundu

Geçtiğimiz hafta Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ufuk Akçekaya'nın bu sabah saatlerinde İzmir Aliağa'da bulunan cezaevinde ölü bulunduğu öğrenildi. Şakran Cezaevi'ndeki koğuşunda iple asılı halde cansız bedeni bulunan Akçekaya'nın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. - İZMİR