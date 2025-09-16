Haberler

Nazilli'nin Sevilen Esnafı Barış Yıldırım Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Nazilli'nin Sevilen Esnafı Barış Yıldırım Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kalp krizi geçiren ve aşırı kilosu nedeniyle evinden asansörlü araçla indirilen kuaför toptancısı Barış Yıldırım (50), sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve aşırı kilosu nedeniyle evinin ikinci katından asansörlü araçla indirilen ilçenin sevilen esnafından Barış Yıldırım (50), musalla taşına konulmadan cenazesi kılınıp, sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli'de kuaför toptancısı olan Barış Yıldırım sabah saatlerinde evinde bir anda fenalaştı. Yapılan ihbarla eve gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek hemen müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Yıldırım, hayatını kaybetti. Bir süre önce tüp mide ameliyatı olduğu da öğrenilen Yıldırım'ın ani ölümü sevenlerini üzdü.

Cenazesi asansörlü araçla indirildi

Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, Aydoğdu Mahallesi 349 sokak ikinci kattaki evinden asansörlü araçla evinin penceresi sökülerek indirildi. Yıldırım'ın cenazesi araçla hastane morguna götürüldü.

Sevenleri gözyaşları içerisinde uğurladı

Yıldırım cenazesi tabuta konulmadan araçla camiye getirildi. Musalla taşına konulmayan Yıldırım, Nazilli Merkez Koca Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum

İsrail'in başlattığı kara harekatına Trump'tan çok konuşulacak yorum
Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Çocuklarının önünde babalarını tokatlayan şahıs için karar
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun

Trump'ı küplere bindiren soru: Bunu liderine anlatacağım, sessiz ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Fenerbahçe'nin dev rekorunu kırmaya 1 adım uzakta

Ezeli rakibin dev rekoru 1 maç sonra kırılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.