Nazilli'nin Sevilen Esnafı Barış Yıldırım Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve aşırı kilosu nedeniyle evinin ikinci katından asansörlü araçla indirilen ilçenin sevilen esnafından Barış Yıldırım (50), musalla taşına konulmadan cenazesi kılınıp, sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli'de kuaför toptancısı olan Barış Yıldırım sabah saatlerinde evinde bir anda fenalaştı. Yapılan ihbarla eve gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek hemen müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Yıldırım, hayatını kaybetti. Bir süre önce tüp mide ameliyatı olduğu da öğrenilen Yıldırım'ın ani ölümü sevenlerini üzdü.

Cenazesi asansörlü araçla indirildi

Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, Aydoğdu Mahallesi 349 sokak ikinci kattaki evinden asansörlü araçla evinin penceresi sökülerek indirildi. Yıldırım'ın cenazesi araçla hastane morguna götürüldü.

Sevenleri gözyaşları içerisinde uğurladı

Yıldırım cenazesi tabuta konulmadan araçla camiye getirildi. Musalla taşına konulmayan Yıldırım, Nazilli Merkez Koca Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı. - AYDIN