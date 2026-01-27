Haberler

Aydın'da siber operasyon

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yasadışı veri paylaşım platformu yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda, K.C.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda bilgisayar, cep telefonları ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasadışı veri paylaşım platformu yöneticilerine yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda, Nazilli'de yönetici olduğu değerlendirilen K.C.K isimli şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "PANEL" olarak tabir edilen yasadışı veri paylaşım platformu yöneticilerine yönelik 19 ilde e ş zamanlı operasyon düzenlenirken, Nazilli ilçesinde ikamet eden ve platform yöneticisi olduğu değerlendirilen K.C.K. is imli şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet akıllı cep telefonu, 2 adet harici hard disk, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli K.C.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

