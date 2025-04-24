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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 458 gram metanfetamin ve çeşitli uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 458 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 12 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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