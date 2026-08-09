Nazilli'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarına uymadığı iddia edilen motosikletli önce otomobile sonra refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Nazilli Karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli yönünden eski polis okulu kavşağına doğru ilerleyen Mehmet E. idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, iddiaya göre ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçiş yaptı. Motosiklet, yeşil ışığın yanmasının ardından Ziya Gökalp Caddesi'nden polis okulu kavşağına doğru ilerleyen 09 AUB 033 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak refüje vurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin motosiklet sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaza nedeniye kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı