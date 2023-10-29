Nazilli'de düğün kavgası: 4 şüpheli yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünde istek şarkı yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 şüpheli Kuyucak ilçesinde yakalandı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan Oktay Kabaklıoğlu'nun (43) öldüğü, Mehmet Kabaklıoğlu (51) ile Eşref Koç'un (27) ise yaralandığı kavgaya karışan 4 şüpheli Kuyucak ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.C. (21), M.T. (25), E.C. (48) ve B.C.'nin (41) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa