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Nazilli'de Bıçaklama Olayında Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Nazilli'de Bıçaklama Olayında Cinayet Şüphelisi Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Furkan Samet Bacaksız'ın cinayet şüphelisi Ü.D., adliyede tutuklandı. Olay, iki grup arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili polis ekipleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Mart Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yaşanan arbedede Furkan Samet Bacaksız (25) vücuduna altığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bacaksız'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bacaksız burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi tutuklandı

Olayın ardından cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Ü.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan cinayet şüphelisi Ü.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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