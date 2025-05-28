Eyüpsultan'da navigasyona aldanan sürücü merdivenlerde mahsur kaldı

Aracın merdivende mahsur kaldığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da navigasyona uygulamasına güvenerek yola çıkan sürücü, çıkmaz sokağa girince merdivenlerde mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki çıkmaz sokakta meydana geldi. Bir sürücü navigasyon uygulamasına güvenerek yola çıktı. Uygulamasının verdiği güzergaha uyan sürücü, bir süre sonra dar bir sokağa girdi. Yoluna devam eden sürücü, merdivenleri fark etmeyince hayatının şokunu yaşadı. Sürücü merdivenlerde mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı. Çevre sakinleri ise, yetkililerden sokağın çıkmaz olduğunu belirten bir tabela konulmasını istedi.

"Aşağı giden arabalar, oradan geri dönüşün olmadığını bilmiyor"

Pierre Loti Tepesi'nde esnaflık yapan esnaf Ayşe Kesim, "Aşağı giden arabalar, oradan geri dönüşün olmadığını bilmiyor. Geri gelmeye çalışırken arabası zarar görüyor, çekici çağırıyor. Araçlar oradan yukarı çıkamaz. Bu yolu bilmeyenler buraya giriyor. Bir tabela konulması gerekiyor" dedi.