Navigasyon Hatası Kazaya Sebep Oldu: 5 Yaralı

Navigasyon Hatası Kazaya Sebep Oldu: 5 Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, navigasyonun yanlış yola yönlendirdiği iddia edilen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay, Karlıova ilçesi Kaynarpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Van'dan Manisa'ya hareket eden 45 Y 6996 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre navigasyonun yanlış yola yönlendirmesi sonucu farklı bir yola girdi. Sürücüsünün mucurun da bulunduğu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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