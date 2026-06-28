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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi "Turkuaz" operasyonu

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Ankara Emniyeti, 36. NATO Zirvesi öncesi başlattığı 'Turkuaz Operasyonu' kapsamında 43 tim ve 396 personelle düzenlenen denetimlerde, terör ve asayiş suçlarından aranan 58 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Zirve bölgesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi öncesinde "Turkuaz" operasyonunu başlattı.

Zirve öncesinde üst düzey önlemleri içeren bir "operasyon paketi" oluşturan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "Turkuaz Operasyonu" adı altındaki tedbirleri uygulamaya koydu. Ankara genelindeki uygulama ve denetimlerle şüphelilere göz açtırılmazken, NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelere özel ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre korunan "kırmızı alanlarda" ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

NATO Zirvesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yaptı. Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar hedef alındı. 43 tim ve 396 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda; terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek gerçekleştirdiği toplantıda, zirvenin güvenlik açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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