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Ankara'da Turkuaz operasyonları devam ediyor: 46 şüpheli yakalandı

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Ankara'da 36. NATO Zirvesi öncesi düzenlenen Turkuaz operasyonlarında, silahlı suçlara karıştığı belirlenen 46 şüpheli yakalandı. Emniyet, başkent genelinde denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Ankara'da 36. NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen Turkuaz operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

Ankara'da yapılacak olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce ve emniyet birimlerinin katılımıyla Turkuaz operasyonları devam ediyor. NATO kapsamında denetimleri arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, il genelinde silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı olan silahlı olaylara karışan şahısları hedef aldı. Silahla tehdit kurşunlama gibi konulara karışan çok sayıda kaydı olan şahıslar evlerinde arama yapıldı. Ankara Emniyeti, "operasyon paketi" kapsamında bir çalışma daha hayata geçirdi. Operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından, "Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganı ile il genelinde denetimler devam ediyor.

Ayrıca, NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirilmişti. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberler genişletilmişti. Zirveye ilişkin adli ve idari tüm önlemler alındığı söylendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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