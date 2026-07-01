Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tandoğan: "NATO Zirvesi güvenlik tedbirleri kapsamında şu ana kadar 900'e yakın şok uygulama yapıldı"

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada bugüne dek 900'e yakın şok uygulama yapıldığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tandoğan ile Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Emniyet ve jandarmadan toplam 56 bin personelin görev alacağını kaydeden Tandoğan, "NATO Zirvesiyle ilgili Ankara'da günler öncesinden aldığımız tedbirlerimiz oldu. Tedbirlerin en üst seviyeye geldiği noktadayız. Tedbirleri planladık ve zirve bitene kadar da sorunsuz bir şekilde sonuç almayı planlıyoruz. Risk analizleri ve bütün değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler çerçevesinde de yaklaşık 49 bin emniyet, 7 bin civarında da jandarma personelimiz görev alacak" dedi.

"Şu ana kadar 900'e yakın şok uygulama yapıldı"

Denetimlerin uygulanmaya başladığı gün itibariyle 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirdiklerini ifade eden Tandoğan, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 900'e yakın şok uygulama yapıldı. Akıllara gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerler ve düzenlenecek programların yapılacağı çevreler de dahil uygulamalarımız çok katmanlı bir şekilde devam ediyor. Bizim önceliğimiz devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz bir şekilde zirveden ayrılmaları. Bu çerçevede kriz merkezlerimiz oluşturuldu, bu merkez KGYS merkezimizin içinde olacak. Sürekli izlemeler ve takipler yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve eşgüdüm içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek. Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerlerindeki tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollarımız ilan edildi. Her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz. Yerli ve milli yazılımlarla sahada olan biten her şeyi kriz merkezimizden anlık olarak takip edeceğiz. Dijital sistemlerimizi de geliştirdik" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanan yalan haberlere itibar etmesin"

Resmi kaynaklardan yapılacak bilgilere itibar edilmesi gerektiğini dile getiren Tandoğan, "Vatandaşlarımız sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanan yalan haberlere itibar etmesin. Resmi kurumlardan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını rica ediyoruz. İhbarları en ince ayrıntısına değerlendiriyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip liderleri uğurlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Sadece liderlerin geçişi esnasında güzergah yolları kısa süreliğine kapanacak"

Kapanan güzergahlarının alternatiflerinin oluşturulduğunu söyleyen Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy ise "Şehir içinde ve çevre güzergahlarında trafik tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirlerin amacı uluslararası önem taşıyan NATO Zirvesini güvenli bir şekilde tamamlamak ve vatandaşlarımızın olağan hayat akışını etkilememek. Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerin geçişi esnasında güzergah yolları kısa süreliğine kapanacak. Bu yolların hepsinin alternatifinin aktarımını sağlayacağız. Vatandaşlarımız seyir esnasında bir sıkıntı yaşamayacaklar. İstedikleri yerlere alternatif güzergahları kullanarak gidebilecekler" dedi.

"Şehirlerarası otobüslerle ve yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok"

Başka şehirden gelecek kişilere yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığına değinen Atasoy, "Şehirlerarası otobüslerle ve yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Daha önce de olduğu gibi şehirlerarası otobüsler Sabancı Bulvarı'nda AŞTİ'ye hareket edebilecekler. İlimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlar da sıkıntı yaşamayacak. Radar cihazlarımızla şehir girişlerinde denetim noktaları kurduk. Bazı araç türlerinin denetimlerini artırdık. Vatandaşlarımızın trafikte sıkıntı yaşayabileceği tüm noktalarda ekiplerimizi görevlendirdik. Kent Güvenlik Sistemleri üzerinden de oluşabilecek yoğunluklarla ilgili tüm tedbirlerimiz hazır. İlave tedbir alınması gerektiğinde de tedbirlerimiz alınacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı