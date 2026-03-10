Haberler

MSB: "Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını ve bu çerçevede Malatya'da bir Patriot Sisteminin konuşlandırılacağını açıkladı.

MSB: "Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır."

