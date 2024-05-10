Zehir tacirlerine Narkoçelik-16 darbesi! 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

OPERASYONLARA 980 PERSONEL KATILDI

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

ADRESLERDEN YÜZLECE KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Belirlenen adreslere tek tek baskın düzenleyen ekipler, 366 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PERSONELLERE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere yer vererek jandarma personelini tebrik etti.