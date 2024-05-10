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Zehir tacirlerine Narkoçelik-16 darbesi! 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Zehir tacirlerine jandarma tarafından 20 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

OPERASYONLARA 980 PERSONEL KATILDI

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-16 darbesi! 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ADRESLERDEN YÜZLECE KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Belirlenen adreslere tek tek baskın düzenleyen ekipler, 366 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-16 darbesi! 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN PERSONELLERE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere yer vererek jandarma personelini tebrik etti.

Zehir tacirlerine Narkoçelik-16 darbesi! 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine Narkoçelik-16 darbesi! 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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