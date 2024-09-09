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Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

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Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Defnedildikten sonra mezarı ziyaretçi akınına uğrayan minik Narin'i ziyaret edenler arasında oyun arkadaşları da var.

Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları arasında defnedilen minik Narin'in arkadaşlarının mezarı başına gelerek dua edip çiçek bıraktığı anları görenleri kahretti.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti

İMAMIN SÖZLERİ CENAZE TÖRENİNE DAMGA VURDU

Narin'in cenaze namazını kıldıran imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" sözleriyle tüyleri diken diken etti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Güncel Çocuk Yaşam

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Yorumlar (3)

Buğra Er:

Dünyanın acı görüntüsü

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Ali Tokgönül:

Küçücük çocuklar . Dua etmişler !!! Ne okudular Allah aşkına , Bakara'yı mı ( İnek suresi ) okudular ?

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GÖKHAN UZUNALİ :

Kopsun kıyamet yaaaaa. Vallahi de Billahi artık kopsun kıyamet...

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