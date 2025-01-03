Narin'in katledildiği köyün imamı, Diyanet tarafından ihraç edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran (8) ile ilgili davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CİNAYET SONRASI GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Türkiye'nin yakından takip ettiği karar duruşmasının ardından bugün bir dikkat çeken gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül'de serbest bırakılan imam R.K. hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilmişti.

2 MÜFETTİŞ İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu iddialar üzerine R.K. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili 2 müfettiş görevlendirerek inceleme başlatmıştı.

DİYANET TARAFINDAN İHRAÇ EDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinc'in aktardığına göre soruşturma neticesinde imam Recep Kaya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "memurluğun sona ermesi" başlıklı 98. maddesi (b) fıkrasında yer alan; "Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi" sebebiyle imamlıktan ihraç edildi.

ONLARCA SORU HAVADA KALDI

Narin davasında mahkemede adı geçen imamın neler bildiği, kamera görüntülerine neden baktığı gibi cevap bekleyen onlarca soru ise havada kaldı.