Narin'in katili kim? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin cinayetine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, "Katil kim?" sorusunu da yanıtladı. Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran'ın Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi.