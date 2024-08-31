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Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde günlerdir aranan Narin Güran'ın gözaltına alınan amcasıyla ilgili peş peşe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Amca S.G.'nin telefonundaki özel bir uygulamayla tüm mesajları ve arama kayıtlarını sildiği belirlendi.

Diyarbakır'da günler önce kaybolan Narin Güran'ın gözaltına alınan amcasının telefonundaki özel bir uygulamayla tüm mesajları ve arama kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.

NARİN'İN MUHTAR OLAN AMCASI GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan Narin Güran, o tarihten itibaren adeta sırra kadem bastı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı. Küçük kızı bulmak için her ihtimali değerlendiren ekipler, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G.'yi gözaltına aldı.

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Halk Tv'de yer alan habere göre, amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Goethegitme:

Ah be kızım inşaallah sağ salim gelirsin..

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Aslan Başkan:

yayın yasağı yok mu

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muro ekol:

Çok acı inşallah bulunur ama amca bu konuda çok şüpheli gözüküyor bunun altından amca çıkacak ve sonunda itiraf edecek

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