Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Cinayete ilişkin yürütülen davanın duruşması 26 Aralık'ta devam edecek.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

AİLE TOPLANTISININ GÖRÜNTÜLERİ ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'YA GÖNDERİLDİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda

KONUŞMALAR TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEBİLECEK

Mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi: "Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe'ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe'ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe'ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."

Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vermişti.

Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
Kaynak: AA / 3.Sayfa
img

Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
img

Memurlara yeni hak geliyor
img

Diktatör Mussolini'nin futbolcu torunu ülkeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 23-24 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt) ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Aralık Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 23-24 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nevzat Aydın sağlık durumu ne? Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın hasta mı? Haluk Levent'e ne oldu? Haluk Levent neden hastaneye kaldırıldı? Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Aralık Menemen, Ödemiş, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı bitti mi? 23 Aralık Pazartesi kabine toplantısı kararları neler? SMA hastası İkbal'in babası Umut Kardeş intihar etti mi, öldü mü? Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.