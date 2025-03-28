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Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti
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Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesiyle birlikte çıktığı bir gezide çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda dikkat çeken detaylar ise öldürüldüğünde giydiği ve çuvalda çıkan kırmızı terlikleri ile siyah tişörtü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra evinden 1.5 kilometre uzaklıkta yer alan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ailesiyle gittiği bir gezide çektiği fotoğraf ortaya çıktı.

AYAKKABI VE TİŞÖRT DETAYI

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı.Son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler ölü bulunduğu çuvalda çıkmıştı.

Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra, arama çalışmalarının 19. gününde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde bir dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde cansız bedeni bulunmuştu.

Narin Güran'ın son fotoğrafı ortaya çıktı! İki detay dikkat çekti

Diyarbakır'da görülen Narin Güran davasında, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak birçok kişi yargılandı ve cezalar verildi.

Yüksel Güran (Anne), Enes Güran (Ağabey) ve Salim Güran (Amca): "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar (Komşu): "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3'ü çocuk 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianameler kabul edilmiş, dava açılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

YOBAAZ DAESCi KADIN KIZ COCUGU DüSMANI HüDAAPAR MAALESEF AKKOYUNLAR DESTEGiYLE TBMM Bu Olayin Cok Uzatilmasida Gayet Normal Kankilerine Toz Kondurtmazlar

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Haber Yorumlarıbalıkçı Dede:

çok üzüldüm ben bu yavrucağa rabbim sebep olanları lanetlesin inşallah

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