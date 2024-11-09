Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dün başlayan ilk duruşması 3. gününde devam ediyor.

MAHKEME SALONUNDAN İLK KARE

Türkiye'nin kilitlendiği davada baba Arif Güran, duruşma arasında eşi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran'a sarılarak ağladı. Bu anda çekilen fotoğraf karesi mahkeme salonunda çekilen ilk kare oldu.

EŞİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Gazeteci Ardıl Batmaz sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Batmaz o anları şöyle aktardı: "Mahkeme Başkanının izni üzerine Arif Güran, Enes Güran'a sarıldı. Yüksel Güran'ın başını iki elinin arasına alıp alnından öptü. Kısa bir konuşma da gerçekleşti ancak duyamadım."