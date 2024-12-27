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Narin Güran davasında karar beklentisi: Failler hâlâ belirsiz

Narin Güran davasında karar beklentisi: Failler hâlâ belirsiz
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Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Av. Burak Evci, Narin Güran davasını Diyarbakır'dan takip ediyor. Davanın seyrini değerlendiren Teymur ve Evci, önemli açıklamalarda bulundu. Teymur, "Bu dosya bu haliyle bir karara bağlanırsa failler tam olarak aydınlatılamayacak," dedi.

Haberler.com ekibi, Diyarbakır'dan takip ettikleri Narin Güran davasıyla ilgili kritik bilgileri izleyicilere aktardı. Av. Bedia Teymur ve Av. Burak Evci, davanın detaylarını yorumladı.

SALİM GÜRAN OLAYLARI TEK TEK ANLATTI

Canlı yayında konuşan Av. Bedia Teymur, davanın önemli isimlerinden Salim Güran'ın duruşmada sergilediği sakin tavrına dikkat çekerek, "Salim Güran olayları tek tek anlattı. Ancak ifadeler basından gelen haberlerle şekillenmiş gibi görünüyor," dedi.

"FAİLLER AYDINLATILAMAYABİLİR"

Teymur ve Evci, mahkeme sürecindeki belirsizliklerin altını çizdi. Av. Teymur, "Bugün bir kararın çıkacağını düşünmüyoruz. Bu dosya bu haliyle bir karara bağlanırsa, olayın failleri tam olarak aydınlatılamayacak," ifadelerini kullandı. Av. Evci ise annenin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek sürecin hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Musa Kara - 3.Sayfa
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