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Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın, cinayete ilişkin "Salim yaptı" dediği öne sürüldü. İddianın sahibi ise davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada günler süren duruşmalar sonunda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAHTİYAR'IN AVUKATI: İLK SUÇLAMA GELDİ

Kararın açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bahtiyar paylaşımında ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini söyledi. Eryılmaz paylaşımında "Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

Eryılmaz paylaşımının devamında ise "Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız" dedi.

Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

hepsinin canı cehenneme

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Haber YorumlarıSaid Kurt:

Şetan üçgeni. Olan günahsız çocuğa oldu

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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

Anne görünümlü katil

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Haber YorumlarıAyse Zorlu:

insallah Allah büyük

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

burda aileyi suçlayan yada lanetleyenlerin bazıları trafik canavarı. adam/çocuk/insan çiğnemek umurlarında değil. önce kendi evlerinin önünü süpürsünler, yani hayat yok etmeyecek şekilde araç kullansınlar.

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Haber YorumlarıMengele:

Narin annesini amcasi ile yakaladi kimse duymasin diye öldürdü ta bastan beri konusuluyordu fakat kapattilar

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Haber YorumlarıHasan Çıtır:

Av.Ali ERYILMAZ bu sözün gerçek çıkmaz ise sen bu dünyanın en büyük yalancı ve iftiracısısın. Bundan sonra bu adam ve savunduğu adama inanan ya akıl noksanı yada art niyetlidir.

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Hepiniz de aynısınız onun olduğunu bilmeyen mi var sen sakladın sadece

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

o değişik değişik konuşan baba demeye bin şehit olan kişiyide alsınlar.. o adam neden dışarıda

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Haber YorumlarıMapo 77:

su yamuklari gormekten biktik

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