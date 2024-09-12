Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

Kaybolduktan 19 gün sonra derede cesedi bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da yapılan otopsisinden alınan numunelerden bazıları İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

NARİN'İ BOĞARAK MI ÖLDÜRDÜLER?

Gelen numuneler arasında boğaz bölgesindeki "Hyoid kemik" de var. Bu kemik boyuna dışardan fiziki bir müdahale ve elle boğulmayı tespit etmek için en önemli verileri sağlıyor. Elle boğulma gibi cinayet vakalarında son tespitler bu kemik üzerinden çıkıyor. Çok hassas olduğu için de üzerindeki dokuları temizlemek için ameliyat bıçağı veya başka bir alet kullanılmıyor.

'DEDEKTİF BÖCEKLER' KULLANILIYOR

Kemikleri Adli Tıp Kurumu'nda özel kuvözlerde muhafaza edilen "Dermestes Maculatus" adlı böcekler temizliyor. Narin'den alınan örnekler şimdi Kemik İnceleme Şubesi'nde bu araştırma için ayrılmış kuvöze bırakıldı. Böcekler kemiğin üzerindeki dokuyu temizlemeye başladı. Bu doku temizlendiğinde en küçük iz bile tespit edilebilecek ve böylece boyuna dış müdahale olup olmadığı ve ölüme de böyle bir müdahalenin sebep olup olmadığı ortaya çıkacak.

NARİN KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Narin'in ölümüne dair ilk somut tespitlerden biri soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Cansız bedende bulunan böcek ve larvalar üzerinden yapılan incelemeye göre Narin kaybolduğu 21 Ağustos günü öldü.