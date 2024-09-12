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Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

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Türkiye'yi sarsan cinayette Narin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi çalışmaları devam ederken İstanbul'a getirilen örnekler Adli Tıp Kurumu'ndaki özel laboratuvarda incelemeye alındı. Buradaki incelemede özel küvözlerde saklanan 'dedektif böcekler' kullanılıyor.

Kaybolduktan 19 gün sonra derede cesedi bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da yapılan otopsisinden alınan numunelerden bazıları İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

NARİN'İ BOĞARAK MI ÖLDÜRDÜLER?

Gelen numuneler arasında boğaz bölgesindeki "Hyoid kemik" de var. Bu kemik boyuna dışardan fiziki bir müdahale ve elle boğulmayı tespit etmek için en önemli verileri sağlıyor. Elle boğulma gibi cinayet vakalarında son tespitler bu kemik üzerinden çıkıyor. Çok hassas olduğu için de üzerindeki dokuları temizlemek için ameliyat bıçağı veya başka bir alet kullanılmıyor.

Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

'DEDEKTİF BÖCEKLER' KULLANILIYOR

Kemikleri Adli Tıp Kurumu'nda özel kuvözlerde muhafaza edilen "Dermestes Maculatus" adlı böcekler temizliyor. Narin'den alınan örnekler şimdi Kemik İnceleme Şubesi'nde bu araştırma için ayrılmış kuvöze bırakıldı. Böcekler kemiğin üzerindeki dokuyu temizlemeye başladı. Bu doku temizlendiğinde en küçük iz bile tespit edilebilecek ve böylece boyuna dış müdahale olup olmadığı ve ölüme de böyle bir müdahalenin sebep olup olmadığı ortaya çıkacak.

Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

NARİN KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Narin'in ölümüne dair ilk somut tespitlerden biri soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Cansız bedende bulunan böcek ve larvalar üzerinden yapılan incelemeye göre Narin kaybolduğu 21 Ağustos günü öldü.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Narin Güran Diyarbakır İnceleme İstanbul Cinayet Türkiye 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

ilk günden halk ve muhalif kanallar narin olayinin üzerine gitmeseydi muhtemelen bu olayinda üzeri benzerleri gibi kapatilir ve unutturulurdu.

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Emre null:

her mahallede muhtarların yaninda polis karakolu olmali her sokakta kamera olmali ya da mahallenin tepesinde drone durmalı ki havadan polisler o karakolda kameralari izler bir olay bir terslik olduğunda müdahale ederd çözüm budur

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