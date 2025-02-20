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Narin Güran cinayeti davasında iki tutuklu sanık için tahliye talebi

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Narin Güran cinayeti davasında tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, tahliye edilmesi için başvuruda bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ TUTUKLU SANIK İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.

Narin Güran cinayeti davasında iki tutuklu sanık için tahliye talebi
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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