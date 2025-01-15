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Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

DİLEKÇE 9. AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBuğra Er:

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Haber YorumlarıDemir Acer:

organize bir sekilde cocugu katletmisler gerekce neymiski avukatlar tahliye istemisler

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Haber YorumlarıRecep Agca:

Görevlerin de dürüst olmayan,sadece parayı düşünen avukatlar da soruşturulmalı

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

Bu sulaleyi de bu koyu de komple haritadan kazisinlar

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

avukat = yalanci (bu denklem tabiki hepsi icin degil ama geneline uyar). bir sekilde yalanlar soyleyip, davayi kazanmaya calisan insanin meslegi...

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