Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının celse arası taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

ZORLA GETİRME KARARI VERİLDİ

Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi olan ve tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A.'nın ise cezaevinden celp edilmesine hükmetti.

R.A., ilk duruşmada "tanıklık yapmama hakkına sahip" olduğunun hatırlatılması üzerine "Tanıklık yapmak istemiyorum" diyerek salondan çıkarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ve çoban Ahmet A. ile görüşmelerine ilişkin Türkçe ve Kürtçe ses kayıtlarının bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, dava dosyasına eklenmişti.